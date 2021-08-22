Автомобиль перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве

На западе Москвы вечером в воскресенье, 22 августа, перевернулся автомобиль. Несколько человек остаются зажатыми в салоне.

По данным телеканала РЕН ТВ, ДТП произошло около дома 71 на Кутузовском проспекте. Отмечается, что в аварию попал автомобиль Hyundai.

Как сообщает столичный департамент транспорта, машина перевернулась после столкновения с другим транспортным средством. Кроме того, ведомство уточняет, что происшествие произошло на Кутузовском проспекте, в районе дома 86.

Движение в сторону области ограничено до двух полос, добавили в дептрансе.

Ранее в этот день в столице на Тверской улице в районе станции метро «Маяковская» автомобиль сбил перебегавшего дорогу пешехода. Мужчина скончался на месте.