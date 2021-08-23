Попавший под машину на Тверской улице в Москве пешеход погиб

Пешеход, который перебегал Тверскую улицу в районе метро «Маяковская» в Москве и попал под машину, скончался на месте ДТП. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщил РЕН ТВ.

ДТП произошло вечером этого дня в районе дома 30 по Тверской улице. Мужчина перебегал дорогу с оживленным движением вне зоны пешеходного перехода и попал под BMW.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», до ближайшего пешеходного перехода 40 м. Из-за случившегося в обе стороны образовался затор длиной порядка 500 м, уточняет РИАМО со ссылкой на сервис «Яндекс. Пробки». К настоящему моменту движение транспорта восстановлено.

В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что по факту аварии проводится проверка. Погибшему на вид около 40 лет, его личность устанавливается.