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Под Рязанью найден повешенным 18-летний солдат

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В лесу под Рязанью нашли мертвым 18-летнего солдата-срочника Алексея Руди. О трагедии в воскресенье, 22 августа, сообщила газета «Вести Воронеж» со ссылкой на его родных.

Службу уроженец села Новая Чигла в Воронежской области якобы проходил в Туле, но на учения его отправили в Рязанскую область.

Трагедия, по словам дяди погибшего, произошла в воскресенье — срочника нашли повешенным в лесу за территорией служебной части.

Родные уверены, что произошло убийство. По словам дяди молодого человека, тот сам хотел пойти в армию, но недавно, спустя несколько месяцев службы, сказал родным, что это была его ошибка: Руди хотел, чтобы служба быстрее закончилась.

По информации семьи, сослуживцы рассказали командованию, что после звонка маме Руди резко изменился в лице и куда-то ушел. Больше живым его не видели.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что при невыясненных обстоятельствах в Одессе утонул генерал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Валерий Курников. Высокопоставленный военный находился на отдыхе с семьей. По словам очевидцев, мужчина зашел в море и поплыл к волнорезу. Позже тело 55-летнего пограничника обнаружили без признаков жизни.

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