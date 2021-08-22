Британский ветеран заявил о разочаровании в афганской кампании Запада

Ветеран армии Великобритании Дейв Уотсон рассказал «Известиям», что разочарован итогом военной кампании Запада в Афганистане.

Сам Уотсон был дислоцирован в исламскую республику в составе первого батальона шотландской гвардии в 2010 году. Там он провел семь месяцев.

При этом в результате одного из пеших патрулей он наступил на мину и лишился обеих ног, а также частично правой руки. Кроме того, во время взрыва находившийся в его руках пулемет ударил его по лицу, в итоге он лишился зубов и получил перелом челюсти.

«Бомба взорвалась, я помню, что услышал щелчок, меня подбросило вверх, я оставался в сознании и я прекрасно все осознавал, что происходит, но мой товарищ проделал фантастическую работу, он мгновенно подбежал ко мне, наложил шины, остановил кровотечение. Они сделали самодельные носилки и понесли меня в командный пункт», — вспоминает Уотсон.

По словам британского ветерана, мирные жители в Афганистане всегда поддерживали иностранных военных и радовались их приходу. Он поделился, что ему больно наблюдать за приходом к власти «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ), чье наступление западные военные сдерживали два десятилетия.

«Это досадно наблюдать за всем этим. 20 лет невероятно тяжелой работы, заботы о местных, научить их снова улыбаться — все это просто обратилось в ничто. <...>У меня разрывается сердце. Это очень обидно», — сказал бывший военный.

Уотсон подчеркнул, что разочарован тем, как быстро сдалась правительственная армия Афганистана, ведь иностранные специалисты долго обучали их, «как быть сильными, как защищать свою собственную страну».

При этом ветеран поддерживает вывод американских и британских войск из Афганистана, ведь они «не могли там оставаться вечно».

«Я думаю, что это правильно, что мы ушли оттуда, потому что мы провели 20 лет там делая то, что должны, и делая это хорошо. И настало время для афганской национальной армии и национальной полиции наконец вылезти из детских штанишек и самим заботиться о собственной стране, как это делали мы и как мы их учили», — подчеркнул он.

Вместе с этим Уотсон считает, что без помощи армии США и Великобритании у афганских военных не будет достаточно сил, чтобы противостоять радикалам.

22 августа бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что вывод войск из Афганистана трагичен и не мотивирован. По его мнению, НАТО не добилось поставленных целей в Афганистане, а решение об уходе из страны принято в угоду лозунгу о прекращении войн. Блэр считает, что в настоящий момент позиции Запада ослаблены, и этим могут воспользоваться Россия, Китай и Иран.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.