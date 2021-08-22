На Украине блокировали доступ к ресурсам «Ростелекома» и газетам «МК» и «Версия»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета Безопасности о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и газет «Московский комсомолец» и «Версия». Соответствующий указ опубликован в воскресенье, 22 августа, пресс-службой офиса главы государства.

Отмечается, что под санкции попали 12 российских компаний.

Среди них — акционерное общество «Бизнес ньюс медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости». Также под блокировкой оказались акционерное общество «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», общества с ограниченной ответственностью «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информационное агентство «Анна-ньюс».

В июне этого года Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях против российских авиакомпаний, в числе которых «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии».

Под санкции попали «Аэрофлот — российские авиалинии», «Государственная авиакомпания «224 летный отряд», «Авиакомпания «ВИМ-АВИА», «Авиапредприятие «Газпром авиа», «Авиакомпания «Донавиа», «Авиакомпания «Когалымавиа», федеральное государственное бюджетное учреждение «Специальный летный отряд «Россия» управления делами президента Российской Федерации, авиакомпании «Россия» и другие.

Кроме того, глава Украины продлил на три года рестрикции в отношении компаний «Россия 24», «РТР-Планета», НТВ, АО «Первый канал. Всемирная сеть», а также «Вертолеты России» и других.

Украинский лидер ввел в действие решение и о санкциях против десятков банков России, в том числе Сбербанка и ВТБ, а также против банков в Донецке и Луганске.

Также Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда бизнесменов России, среди которых глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, Олег Дерипаска, Андрей Констин, Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги, Павел Фукс, заместитель председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков, а также украинский предприниматель Дмитрий Фирташ.

19 марта Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении на три года санкций в отношении двух российских банков — дочерней структуры Сбербанка и Проминвестбанка.

В марте украинский лидер своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций в отношении лиц и компаний, в том числе из России. В дополнительных материалах к документу указывалось, что санкции продлены против 81 компании и 26 физических лиц.

В мае 2020 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о продлении на три года установленного в 2017 году запрета на доступ к 468 российским сайтам и платформам социальных сетей на украинской территории, среди которых «Яндекс», «Mail.ru», «Лаборатория Касперского», «Одноклассники» и «ВКонтакте».