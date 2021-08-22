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В парке развлечений Казани опровергли поломку аттракциона

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Администрация парка развлечений «Кырлай» в Казани опровергла информацию о поломке аттракциона, в результате которой люди якобы застряли на 40-метровой высоте вниз головой. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщается в stories в Instagram-аккаунте парка.

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Там пояснили, что принцип работы аттракциона зачастую принимают за его неисправность. Сначала туда сажают первых посетителей и поднимают их наверх, а затем садятся еще двое гостей с другой стороны, пишет сайт aif.ru.

Представители парка заверили, что все аттракционы работают исправно и регулярно проходят проверки на безопасность.

В администрации добавили, что в первой половине дня аттракцион запускался только штатными операторами, посторонних лиц или посетителей там не было, сообщает сайт kp.ru.

Ранее 22 августа телеканал «Татарстан-24» в своем Telegram-канале сообщил, что аттракцион «Бустер» застрял вместе с находившимися на нем людьми на высоте 40 м. Сообщалось, что ЧП произошло из-за заевшего механизма, пишет «Москва 24». Сообщалось также, что люди якобы провисели вниз головой полчаса, после чего их удалось вызволить.

Аттракцион был запущен в начале июля 2021 года. Как пишет телеканал «360», «Бустер» в рабочем состоянии делает девять оборотов в минуту на высоте 40 метров.

9 августа спасатели в Смоленске эвакуировали 20 человек с колеса обозрения, которое остановилось в Лопатинском саду. Колесо обозрения высотой 50 м остановилось, по предварительным данным, из-за скачка напряжения.

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