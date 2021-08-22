Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский заявил о сдаче Крыма России в аренду
Происшествия
В Москве автомобиль сбил перебегавшего Тверскую пешехода
Мир
400 человек обратились в посольство РФ в Кабуле с просьбой об эвакуации
Мир
«Талибан» объявил об отправке сотен бойцов в мятежную провинцию Панджшер
Мир
Меркель ответила на обвинения в желании угодить России
Общество
Вильфанд спрогнозировал ливни на юге России и Дальнем Востоке
Общество
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ в Мытищах
Мир
В США рассказали о преимуществах России в освоении Арктики
Мир
На Украине блокировали доступ к ресурсам «Ростелекома» и газетам «МК» и «Версия»

Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ в Мытищах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара, который произошел в торговом центре 4Daily в Мытищах. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки сотрудники Мытищинской городской прокуратуры установят причины и обстоятельства пожара, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Пожар вспыхнул ранее в этот день в торговом центре 4Daily в подмосковных Мытищах по адресу: улица Мира 32/2. По словам очевидцев, в ТЦ загорелись батуты, пожар разгорался буквально за секунды. Как отмечает РЕН ТВ, один из игравших в детской комнате мальчиков поджег сетку от батута, после чего огонь начал распространяться.

Как сообщает телеканал «360», сработала пожарная сигнализация. Из здания эвакуировали посетителей и работников, отмечает телеканал «Звезда».

Площадь пожара составила 10 кв. м, пишет агентство городских новостей «Москва». К настоящему времени возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021