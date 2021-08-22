Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ в Мытищах

Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара, который произошел в торговом центре 4Daily в Мытищах. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки сотрудники Мытищинской городской прокуратуры установят причины и обстоятельства пожара, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Пожар вспыхнул ранее в этот день в торговом центре 4Daily в подмосковных Мытищах по адресу: улица Мира 32/2. По словам очевидцев, в ТЦ загорелись батуты, пожар разгорался буквально за секунды. Как отмечает РЕН ТВ, один из игравших в детской комнате мальчиков поджег сетку от батута, после чего огонь начал распространяться.

Как сообщает телеканал «360», сработала пожарная сигнализация. Из здания эвакуировали посетителей и работников, отмечает телеканал «Звезда».

Площадь пожара составила 10 кв. м, пишет агентство городских новостей «Москва». К настоящему времени возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших нет.