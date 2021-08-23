Гиперзвуковые ракеты «Циркон» оснастили сверхдальним наведением

Министерство обороны (МО) России провело испытание новой автоматизированной системы управления (АСУ) авиацией и кораблями. Об этом «Известиям» рассказали источники в военном ведомстве.

Тестирование провели в ходе масштабных учений Северного флота в начале августа нынешнего года. Во время учений два экипажа разведывательно-противолодочных самолетов Ту-142 передали ударным кораблям информацию об условном противнике и навели удар уже на расстоянии в сотни километров от цели.

По мнению экспертов, новинка радикально повышает эффективность российского Военного-морского флота.

«После обнаружения цели гиперзвуковая скорость позволяет поразить ее через считаные минуты даже на расстоянии в сотни километров. За подлетное время корабли просто не успеют далеко уйти», — поделился с газетой военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он добавил, что Россия первой в мире получила гиперзвуковое оружие, и новая АСУ необходима, чтобы полностью раскрыть все его сильные стороны.

Уточняется, что получать информацию система будет от радаров и спутников. При этом АСУ сама определила наиболее важные цели и решила, как их уничтожить.

Новинка, согласно специалистам, в первую очередь предназначена для носителей новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». Но также она может работать и с ракетами прошлого поколения — «Яхонт», «Вулкан» и «Калибр».

Новая автоматизированная система управления флотом позволяет получать информацию о противнике не только от самолетов. В нее попадают данные, полученные от наземных радаров, спутников, беспилотников. Командование видит картину в реальном времени и может принимать решения по задействованию кораблей, береговых ракет или морской авиации.

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