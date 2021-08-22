Зеленский заявил о сдаче Крыма России в аренду

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа заявил, что его предшественники на посту главы государства с 1991 по 2014 год сдавали России Крым в аренду.

«Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России. — Ред.), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А сейчас мы делаем как раз всё, чтоб это вернуть», — сказал он в интервью телеканалу «Украина».

По словам Зеленского, в этот же период Украина проиграла информационную борьбу за Крым.

«Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей», — резюмировал он.

Ранее, 3 августа, украинский президент заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

В свою очередь, глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук счел, что украинский президент, делая заявления о принадлежности Крыма, стремится разжечь на полуострове межнациональный конфликт и демонстрирует свое дремучее историческое невежество.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно