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Сотрудники ГИБДД в Орле провели рейд с судебными приставами

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В Орле состоялся совместный рейд ГИБДД с судебными приставами. Проверено 249 автовладельцев на предмет наличия непогашенной задолженности по исполнительным документам.

Гражданам напомнили о предусмотренной Кодексом РФ об административных правонарушениях 50% скидке в случае оплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения в течение 20 дней после вступления постановления о штрафе в законную силу. Об этом пишет InfoOrel.ru.

В ходе совместного рейда судебные приставы выявили 41 должника по исполнительным документам, которым разъяснили порядок оплаты задолженности и вручили повестки о явке в отделения судебных приставов. На транспортные средства некоторых должников наложен арест.

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