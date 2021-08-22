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В Москве автомобиль сбил перебегавшего Тверскую пешехода

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В Москве на Тверской улице в районе станции метро «Маяковская» автомобиль сбил перебегавшего дорогу пешехода, движение в районе аварии затруднено. Об этом 22 августа сообщили в столичном департаменте транспорта.

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«На Тверской ул., 30, произошел наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется», — рассказали журналистам в дептрансе.

Также отмечается, что движение в районе аварии затруднено, заняты левые ряды в сторону центра и в сторону области.

Ранее, 18 августа, в Сарапульском районе Удмуртии на 22-м км трассы Сарапул–Воткинск водитель «Газели» совершил наезд на мужчину, который шел по краю проезжей части. В результате наезда пешеход получил травму, от которой скончался на месте.

Вечером того же дня легковая отечественная машина наехала на пешехода в Орловской области. По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм он скончался.

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