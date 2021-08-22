Армейские международные игры начались в Рязани

В Рязани дали старт соревнованиям «Десантный взвод» и «Тактический стрелок», которые являются частью Армейских международных игр. Церемония открытия прошла 22 августа на стадионе «Спартак».

В двух этапах участвуют 35 команд (почти 600 человек) из 24 стран Европы, Азии и Южной Америки, передает 62INFO.ru. Соревнования будут проходить до 1 сентября на полигонах в Дубровичах и Сельцах. Участникам «Десантного взвода» предстоят прыжки, марш-бросок, полоса препятствий, рукопашный бой, стрельба (в том числе из гранатометов) и гонки на боевых машинах.

В рамках торжественной церемонии открытия прошел парад команд-участниц, концерт творческих коллективов региона, дефиле сводного духового оркестра, показательные выступления роты почетного караула, курсантов училища ВДВ, рязанских парашютистов. Торжественная церемония завершилась исполнением песни «Синева», отмечает РИА «7 новостей».