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Арктический фестиваль «Териберка» состоялся в Мурманской области

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В Мурманской области прошел VI Международный арктический фестиваль «Териберка». Мероприятие на берегу Баренцева моря за первый день (21 августа) посетили более 3 тыс. человек, отмечает министерство информационной политики региона.

В воскресенье, 22 августа, состоялись концерты группы «Нереида» и рок-певицы Мары. Желающие могли посетить проектно-учебную лабораторию «Школа Арктической кухни», покататься на катере, полетать на вертолете, заняться дайвингом, сапсерфингом и каякингом. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

В европейской части России Териберка является единственным местом, куда можно добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. В селе проводилась часть съемок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».

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