«Талибан» объявил об отправке сотен бойцов в мятежную провинцию Панджшер

«Сотни боевиков» движения «Талибан» (запрещено в РФ) направляются к провинции Панджшер, сообщает в воскресенье, 22 августа, агентство France-Presse.

«Талибан» заявляет, что сотни его боевиков направляются к еще не захваченной провинции Панджшер», — говорится в посте агентства в Twitter.

Ранее в воскресенье силы сопротивления провинции Панджшер, отбили атаку талибов на провинцию Баглан. В бою были уничтожены 11 боевиков, восемь захвачены в плен.

В этот же день лидер сопротивления афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что провинция не будет сдана талибам, ее жители готовы дать отпор.

Также в воскресенье талибы дали Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Представители движения заявили, что через четыре часа, если не будут выполнены их условия, они начнут захват Панджшера, где находятся Масуд и первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Панджшер — одна из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тыс. человек и сложнейшим рельефом. В провинции базировались основные силы войск НАТО во главе с США. Талибам не удавалось захватить Панджшерское ущелье и 25 лет назад, когда они пришли к власти в 1996 году: лидер «Северного альянса» Ахмад Шах Масуд оказывал им сопротивление, закрепившись в этой провинции.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.