Фестиваль современной песни и поэзии «Источник» пройдет в Пскове

Начался прием заявок на участие в Псковском областном фестивале современной песни и поэзии «Источник». Об этом сообщили в креативном пространстве «Лофт», расположенном в столице региона.

Участниками фестиваля могут стать авторы-исполнители, кавер-исполнители и поэты в возрасте от 16 до 35 лет. Они должны представить свои произведения или произведения других авторов, но не более двух в каждой номинации, передает Псковская Лента Новостей.

По итогам отборочного тура жюри выберет финалистов фестиваля, которые смогут выступить 16 октября на гала-концерте в «Лофте».