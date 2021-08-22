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МИД РФ выразил надежду на успех в переговорах по ковидным сертификатам с ЕС

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко 22 августа выразил надежду, что переговоры с Евросоюзом о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 будут успешны и приведут к искомому результату.

«Необходимо взаимное признание эффективных вакцин»
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«Рассчитываем на то, что эти консультации приведут к искомому результату. Считаем, что, несмотря на наличие ряда непростых технических моментов, у нас есть все шансы договориться», — сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Как отметил Грушко, все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане России и ЕС не были обложены дополнительными обременениями при взаимных поездках, а туристы не были лишены возможности посещать музеи, выставки, театры, ходить в кафе.

При этом он заметил, что в данный момент переговоры идут «ни шатко ни валко», но выразил надежду на то, что проблема взаимного признания сертификатов будет урегулирована достаточно оперативно.

Дипломат также подчеркнул, что Грушко отметил, что Москве не хотелось бы, чтобы в процессе признания сертификатов присутствовал политический момент.

Ранее, 17 августа, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на то, что Еврокомиссия ускорит решение вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Тогда же Лавров рассказал, что российская сторона ведет предметный и профессиональный диалог с Евросоюзом (ЕС) по теме взаимного признания сертификатов вакцинации. Он отметил, что в настоящий момент решаются отдельные технические и правовые вопросы. В частности, необходимость обеспечения защиты персональных данных и технической совместимости процедур, а также ряд других вопросов.

Ранее, 8 июля, посол Евросоюза (ЕС) в Москве Маркус Эдерер заявил, что в ЕС предложили РФ обсудить возможность подключения к программе COVID-сертификатов и возможность взаимного признания данных документов о вакцинации.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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