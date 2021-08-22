Ребенок пострадал из-за обрушения балкона в Ижевске

Балкон обрушился из-за сильного ветра в Ижевске. В результате инцидента пострадал ребенок. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает СУ СК РФ по Удмуртии.

«22 августа 2021 года около 18:00 произошло обрушение части кирпичной стены технического (18-го) этажа жилого дома на улице Грибоедова в Ижевске. В результате этого получил травму четырехлетний ребенок, который находился в тот момент возле дома. Мальчику оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), добавили в ведомстве.

Как сообщает РЕН ТВ, обрушение балкона произошло из-за сильного ветра. ЧП произошло на улице Грибоедова.

Как видно на кадрах в Сети, за спиной у женщины резко обвалился балкон. Также неподалеку был ребенок, который мог пострадать.

28 июня в Липецкой области обрушился балкон здания общежития с человеком на нем. Серьезных травм у мужчины не обнаружили. По словам его супруги, дом признали аварийным буквально за день до происшествия, однако комнаты в нем всё еще продаются.