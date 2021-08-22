Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД РФ выразил надежду на успех в переговорах по ковидным сертификатам с ЕС
Происшествия
Ребенок пострадал из-за обрушения балкона в Ижевске
Мир
Сопротивление отразило атаку талибов на провинцию Баглан
Политика
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Общество
Звезду ПМЭФ краба Юрия выпустили в Баренцево море
Мир
В Эстонии открыли памятник «лесным братьям»
Политика
Слуцкий отметил отсутствие прогресса в вопросе Донбасса после встречи Меркель и Зеленского
Мир
Зеленский наградил Меркель орденом за поддержку «суверенитета Украины»
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области
Сюжет:

Звезду ПМЭФ краба Юрия выпустили в Баренцево море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неофициальный символ Петербургского международного экономического форума 2021 года краба Юрия 22 августа выпустили в Баренцево море.

Форумный стиль: кого чаще упоминали СМИ в контексте ПМЭФ-2021
Количество сообщений в прессе о событии по сравнению с 2019 годом выросло на 50 тысяч

«Ребята! Я всё! Выезжаю!.. Эх… пора! Всем спасибо за внимание!» — появилось сообщение на странице краба в Instagram.

На опубликованном в сториз видео краба в специальном контейнере загружают на катер, с борта которого выпустили у побережья Териберки.

Ранее в этот день краб Юрий вернулся домой в село Териберка Мурманской области, чтобы принять участие в фестивале. Как отметили участники Петербургского международного экономического форума, фото с крабом приносит удачу.

Делегация Мурманской области привезла краба Юрия на ПМЭФ, где он был размещен в аквариуме на стенде региона. Краба поселили в одном из ресторанов в Териберке. У Юрия появился собственный аккаунт в Instagram, где он «рассказывал» об экономике и туризме Мурманской области.

VI арктический фестиваль «Териберка», в рамках которого проходят дискуссии о жизни на Севере в малых городах, концерты и мастер-классы, открылся 21 августа. Он стал площадкой для диалога по экологическому, культурному и гастрономическому трекам. Мероприятие проходит в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете.

ПМЭФ-2021 стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Форум состоялся в традиционном формате с использованием современных цифровых технологий. В нем приняли участие президент России Владимир Путин и другие мировые лидеры, руководители крупных российских и иностранных компаний и банков, ведущие эксперты из числа представителей науки, СМИ и бизнес-сообщества.

За четыре дня работы площадку форума посетили свыше 13,5 тыс. участников из 141 страны, при этом 5 тыс. из них — представители российских и иностранных компаний и 1,5 тыс. — руководители.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021