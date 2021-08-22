Звезду ПМЭФ краба Юрия выпустили в Баренцево море

Неофициальный символ Петербургского международного экономического форума 2021 года краба Юрия 22 августа выпустили в Баренцево море.

«Ребята! Я всё! Выезжаю!.. Эх… пора! Всем спасибо за внимание!» — появилось сообщение на странице краба в Instagram.

На опубликованном в сториз видео краба в специальном контейнере загружают на катер, с борта которого выпустили у побережья Териберки.

Ранее в этот день краб Юрий вернулся домой в село Териберка Мурманской области, чтобы принять участие в фестивале. Как отметили участники Петербургского международного экономического форума, фото с крабом приносит удачу.

Делегация Мурманской области привезла краба Юрия на ПМЭФ, где он был размещен в аквариуме на стенде региона. Краба поселили в одном из ресторанов в Териберке. У Юрия появился собственный аккаунт в Instagram, где он «рассказывал» об экономике и туризме Мурманской области.

VI арктический фестиваль «Териберка», в рамках которого проходят дискуссии о жизни на Севере в малых городах, концерты и мастер-классы, открылся 21 августа. Он стал площадкой для диалога по экологическому, культурному и гастрономическому трекам. Мероприятие проходит в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете.

ПМЭФ-2021 стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Форум состоялся в традиционном формате с использованием современных цифровых технологий. В нем приняли участие президент России Владимир Путин и другие мировые лидеры, руководители крупных российских и иностранных компаний и банков, ведущие эксперты из числа представителей науки, СМИ и бизнес-сообщества.

За четыре дня работы площадку форума посетили свыше 13,5 тыс. участников из 141 страны, при этом 5 тыс. из них — представители российских и иностранных компаний и 1,5 тыс. — руководители.