В Эстонии открыли памятник «лесным братьям», членам вооруженного антисоветского подполья, действовавшего на территории Прибалтики в послевоенные годы. Об этом 22 августа сообщает ERR.

Памятник был открыт в деревне Хюти (волость Рыуге, Выруский уезд). Также были установлены мемориальные скамейки. Скульптура и памятные скамейки располагаются в деревне Хюти, неподалеку от Мынисте, на территории мемориального комплекса «Эстонский дом».

Монумент в Мынисте представляет собой деревянную скульптуру, изображающую трех человек, которые несут на руках женщину с эстонским флагом в руках. В основу идеи памятника легло творчество «лесного брата» Хуго Стурма. Инициаторами создания объекта стали две организации — «Союз бывших эстонских лесных братьев» и «Общество сломанного василька» (занимающееся «увековечением памяти жертв советских репрессий»).

В современной Эстонии «лесные братья», они же «национальные партизаны», признаны героями на официальном уровне. При этом не отрицается, что движение «лесных братьев» в Эстонии возникло еще летом 1941 года — сразу после вступления на эстонскую землю гитлеровской армии.

В последнее время в РФ были рассекречены документы, свидетельствующие о преступлениях эстонских карателей на территории Псковской области, где они уничтожали целые села с их обитателями.

Памятник в Мынисте — не первый в Эстонии объект подобного рода. 17 августа 2020 года в деревне Луулупе на острове Сааремаа открыли памятник «лесному брату» Эльмару Ильпу и его отряду «Летучая смерть».

В 2020 году МИД РФ осудил состоявшееся в Латвии мероприятие в память о «лесных братьях», на котором присутствовали высокопоставленные латвийские чиновники.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что многие из «лесных братьев» верно служили Гитлеру в годы Второй мировой войны и участвовали в кровавых карательных акциях против мирного населения на территории бывшего СССР. В МИДе решительно осудили «подобные попытки» переписать историю и представить «героями» тех, кто по сути является «примитивными убийцами и насильниками».