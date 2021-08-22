Слуцкий отметил отсутствие прогресса в вопросе Донбасса после встречи Меркель и Зеленского

Никаких прорывных результатов в переговорах по Донбассу не принесли визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину и ее встреча с главой государства Владимиром Зеленским. Такое мнение в воскресенье, 22 августа, выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Визит Меркель на Украину явно не стал прорывом для Зеленского <...> Канцлер ФРГ констатировала, что видимого прогресса в реализации Минских договоренностей нет. Зеленский же озвучил протокольную фразу о необходимости консолидированной позиции «нормандской четверки» по плану мирного урегулирования, напомнив о важности имплементации решений парижского саммита», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, именно Киев всё это время занимался саботажем Минских соглашений и парижских договоренностей, в то время как ситуация так и не приблизилась к их реальному выполнению, более того, внесенный украинским правительством в Верховную раду законопроект о переходном периоде в Донбассе полностью противоречит этим соглашениям.

«Видимо, для отвлечения внимания Зеленский вновь стал жаловаться на то, что Украина якобы не получила никаких гарантий в свете предстоящего запуска «Северного потока – 2», а также говорить о возможном некоем «зеленом» курсе Украины, одновременно намекая на предоставление очередной финансовой поддержки для его реализации со стороны Запада», — добавил Слуцкий.

Депутат также назвал откровенной бравадой заявление Зеленского о том, что Киев намерен сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад. Политик напомнил, что 30 лет назад Украина только возникла как самостоятельное государство, а ее флот — это часть советского флота, который достался стране после распада СССР.

В Киеве 22 августа прошла первая часть переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Встреча Зеленского и Меркель состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

В ходе встречи Меркель заявила, что Германия «серьезно относится» к опасениям Украины по поводу строительства газопровода «Северного потока – 2». Она также отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и нужно будет обсуждать продление соглашения.

Кроме того, Меркель сообщила, что хочет провести встречу в нормандском формате на уровне президентов.

Помимо этого лидеры стран обсудили ситуацию в Донбассе.

Зеленский отметил, что Киев хочет добиться постоянного прекращения огня, обмена пленными, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.