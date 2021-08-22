Зеленский наградил Меркель орденом за поддержку «суверенитета Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 22 августа наградил ее орденом за поддержку «суверенитета Украины». Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Меркель за «твердую поддержку Украины в ключевых вопросах», а в знак благодарности за многолетнюю поддержку Украины наградил канцлера ФРГ государственной наградой — орденом Свободы.

«В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо», — сказал в заключение Зеленский.

В Киеве 22 августа прошла первая часть переговоров Зеленского и Меркель. Встреча лидеров состоялась в Мариинском дворце в Киеве. После брифинга с представителями СМИ переговоры прошли в расширенном формате.

Так, в частности, президент Украины обсудил с канцлером ФРГ строительство «Северного потока – 2». Меркель заявила, что Германия «серьезно относится» к опасениям Украины по поводу строительства газопровода. Она также отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и нужно будет обсуждать продление соглашения.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе. Украинский президент отметил, что Киев хочет добиться постоянного прекращения огня, обмена пленными, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.

Ранее, 20 августа, Меркель прибыла в Москву со своим последним визитом в качестве канцлера ФРГ. Немецкий канцлер и президент России Владимир Путин в ходе переговоров обсудили помимо прочего ситуацию в Афганистане, газопровод «Северный поток – 2» и заключенные по проекту договоренности с США, а также отметили важность переговоров по ситуации в Донбассе в нормандском формате.