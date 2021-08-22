Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с участием легкового автомобиля «Лада Калина» и «Газели» на автодороге Сальск–Гигант в Сальском районе Ростовской области. Об этом 22 августа сообщили в экстренных службах.

«Произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Погибли шесть человек, в том числе два ребенка», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Ранее в этот день несовершеннолетняя девушка погибла и еще трое человек пострадали при столкновении трех автомобилей на встречной полосе автодороги Новосибирск–Кочки–Павлодар в Новосибирской области.

Сообщалось, что водитель «УАЗа» выехал на встречку и врезался в автомобили Toyota Corolla и Mitsubishi, которые двигались со стороны Новосибирска в Карасук. В результате аварии погибла 16-летняя пассажирка Toyota. Также были госпитализированы три человека.