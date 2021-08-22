В Вашингтоне оценили угрозу террористической атаки на аэропорт Кабула

Угроза террористической атаки на аэропорт Кабула реальна и остра. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Угроза реальна, она острая и устойчивая, это то, на что мы используем все имеющиеся средства», — рассказал он телеканалу CNN.

Он добавил, что США уделяют «первостепенное внимание» предотвращению любых террористических атак.

Генерал Хэнк Тейлор заявил, что США с 14 августа эвакуировали из Афганистана более 17 тыс. человек.

20 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил присутствие в Афганистане боевиков террористических организаций «Аль-Каида» и ИГ (обе запрещены в РФ).

В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что гражданские рейсы из столицы Афганистана были возобновлены. Кроме того, он отметил, что американское военное командование завершит вывод воинского контингента из Афганистана после завершения операции по эвакуации из аэропорта Кабула гражданских, желающих покинуть афганскую территорию.

Американский лидер также выразил надежду, что эвакуация американцев из Афганистана завершится, как и планировалось, к 31 августа. 19 августа Байден указал на трудности с эвакуацией из Афганистана местных жителей, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране.

15 августа талибы (движение «Талибан» признано террористическим, запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.