Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
В ТЦ в Мытищах произошел пожар на детском празднике
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области
Мир
Укладку труб СП-2 в водах Германии завершат к 12 сентября
Мир
Президент Чехии заявил, что не РФ является главным противником НАТО
Происшествия
СК начал проверку обстоятельств смерти дяди погибшей 8-летней девочки в Тюмени
Мир
Лидер сопротивления в Панджшере отказался сдаваться талибам
Общество
Путин предложил единовременно выплатить пенсионерам по 10 тыс. рублей
Мир
Глава МИД Норвегии раскритиковала кандидата в премьеры за слова о России
Мир
Зеленский заявил о намерении построить мощный флот на Украине
Сюжет:

В Вашингтоне оценили угрозу террористической атаки на аэропорт Кабула

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угроза террористической атаки на аэропорт Кабула реальна и остра. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Угроза реальна, она острая и устойчивая, это то, на что мы используем все имеющиеся средства», — рассказал он телеканалу CNN.

Бежать некуда: молодые афганцы делятся ужасом перспектив жизни при талибах
Многие жители страны надеются на эмиграцию в Россию

Он добавил, что США уделяют «первостепенное внимание» предотвращению любых террористических атак.

Генерал Хэнк Тейлор заявил, что США с 14 августа эвакуировали из Афганистана более 17 тыс. человек.

20 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил присутствие в Афганистане боевиков террористических организаций «Аль-Каида» и ИГ (обе запрещены в РФ).

В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что гражданские рейсы из столицы Афганистана были возобновлены. Кроме того, он отметил, что американское военное командование завершит вывод воинского контингента из Афганистана после завершения операции по эвакуации из аэропорта Кабула гражданских, желающих покинуть афганскую территорию.

Американский лидер также выразил надежду, что эвакуация американцев из Афганистана завершится, как и планировалось, к 31 августа. 19 августа Байден указал на трудности с эвакуацией из Афганистана местных жителей, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране.

15 августа талибы (движение «Талибан» признано террористическим, запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021