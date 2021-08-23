Названы опасные для женской внешности продукты

Для сохранения стройности и молодого вида необходимо отказаться от ряда продуктов. Об этом рассказала спортсменка фитнес-бикини Валерия Барченко.

По словам спортсменки, основным вредным продуктом для женского организма является соль. Именно из-за нее появляются отеки под глазами и не уходит лишний вес, пишет «Медикфорум».

Кроме того, Барченко посоветовала исключить из рациона питания фастфуд, газированные напитки, чипсы, сухарики, майонез, колбасу и полуфабрикаты для быстрого приготовления. Эти продукты содержат в себе соль и пищевые добавки — трансжиры и красители. Также они калорийны и способствуют набору лишнего веса, добавила она.

Помимо этого спортсменка заметила, что после 45 лет нужно следить за своим питанием особенно тщательно, так как контролировать вес в этом возрасте становится весьма сложно. Она посоветовала женщинам старше 45 лет отказаться от регулярного употребления картофеля и моркови как наиболее калорийных овощей.

Барченко также отметила вред алкоголя для внешности. По ее словам, спиртные напитки не только способствуют набору лишнего веса, но и обезвоживают организм, из-за чего могут появляться морщины и наблюдаться сухость кожи.

Также она посоветовала снизить употребление кофе, так как он способен вымывать из организма кальций. Употреблять его желательно не более чашки в день, добавила она.

18 августа эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова назвала помогающие продлить молодость фрукты. По ее словам, в ежедневный рацион нужно включить киви, абрикос, грушу и лимон. Кроме того, по мнению Филипповой, для сохранения молодости необходимо употреблять в пищу авокадо, так как оно богато жирами и полезными веществами.