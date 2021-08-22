Президент Чехии заявил, что не РФ является главным противником НАТО

Президент Чехии Милош Земан заявил 22 августа в интервью сетевому ТВ-каналу Blesk, что противником НАТО является не Россия, а международный терроризм.

«НАТО должна определить своего противника. Я согласен с мнением французского президента Эммануэля Макрона, что противником (альянса. — Ред.) является не Россия, а международный терроризм. Сегодня НАТО — это молох, в который мы вливаем деньги и также платим иностранным производителям оружия, но цель военной организации не выполняется», — сказал он.

Кроме того, по его словам, необходимо задаться вопросом, нужна ли НАТО реформа после афганского фиаско.

Чешский лидер также подчеркнул, что американцы не только предают Афганистан выводом войск их страны, но «предают себя и предают любые цивилизованные страны, которые могут пострадать от террористической атаки, организованной с территории Афганистана».

Глава государства вместе с тем подчеркнул, что НАТО должно перестать быть «служебной» организацией для США. Кроме того, по словам главы государства, необходимо равенство между входящими в альянс государствами.

Ранее, 19 августа, занимавший в 1998–2005 годах пост канцлера Германии Герхард Шредер заявил, что все президенты США, начиная с Джорджа Буша-младшего, виновны в том, что «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) пришел к власти в Афганистане.

Ранее, 18 августа, Дональд Трамп назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для Штатов, отметив, что для Америки наступили «ужасные времена». Он подчеркнул, что вывод войск будет влиять на международные отношения Соединенных Штатов на протяжении десятилетий.

Днем ранее бывший вице-президент США Майк Пенс также охарактеризовал уход американцев из Афганистана как крупнейшее унижение Вашингтона на международной арене за последние 40 лет. По его словам, это «заставило союзников страны усомниться в надежности США и воодушевило врагов испытать решимость американцев».

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день подал в отставку и покинул страну.