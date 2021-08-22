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Погоня со стрельбой в Санкт-Петербурге попала на видео

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В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД в погоне за автомобилем начали стрелять по его колесам. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщили в пресс-службе инспекции.

Инцидент произошел утром 22 августа. Сотрудники ГИБДД попытались остановить подозрительный автомобиль, однако водитель машины не остановился. Он увеличил скорость и попытался скрыться от правоохранителей.

Тогда сотрудники ГИБДД поехали за ним. Инспекторы стали стрелять в воздух и по колесам машины, чтобы остановить водителя, который мог наехать на пешеходов.

В результате автомобиль остановился, за рулем был человек в состоянии алкогольного опьянения. На пассажирских сиденьях были пассажиры. Сообщается, что никто не пострадал.

25 июля в Москве лихач, управляя автомобилем Volkswagen Passat, сбил двух женщин, переходивших дорогу, и не стал останавливаться. Злоумышленник не смог уехать далеко от места инцидента, его задержали сотрудники ДПС.

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