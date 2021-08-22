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Путин назвал ожидаемый объем урожая зерна в 2021 году

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В России в нынешнем году урожай будет меньше, чем в прошлом, но планируется собрать свыше 127 млн т зерна. Об этом заявил в воскресенье, 22 августа, президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия».

«Думаю, что в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в прошлом, в силу целого ряда обстоятельств, но свыше 127 млн зерновых точно мы соберем. Это очень хороший показатель, с лихвой обеспечивающий наши внутренние потребности и даже экспортный потенциал», — отметил глава государства.

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Также Путин подчеркнул, что экономика сельского хозяйства в России развивается хорошими темпами.

Кроме того, президент заявил о том, что в целом российская экономика восстановлена до докризисного уровня.

12 августа глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что производство сельскохозяйственной продукции в России в 2021 году позволит полностью обеспечить россиян основными продуктами питания и сохранить стабильные цены.

Патрушев также отмечал, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых в стране в этом году на уровне 127,4 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы. Он уточнял, что работы идут штатно.

Помимо этого 13 августа глава Минсельхоза заявил, что повышение самообеспеченности России овощами и бахчевыми, плодами и ягодами является одной из стратегических задач агропромышленного комплекса страны.

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