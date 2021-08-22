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Проценко заявил о необходимости развития ресурсов для борьбы с COVID-19

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Существующая база позволяет справляться с пандемией коронавируса, но останавливаться нельзя, ее надо развивать. Об этом заявил в воскресенье, 22 августа, главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, который вошел в пятерку лидеров предвыборного списка «Единой России».

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«<…> История эпидемиологической безопасности — это то, что очень важно, мы говорили об эпидемиологическом щите, и существующая база показала, что нам удается справляться с пандемией, но на этом тоже не надо останавливаться, надо налаживать усилия», — сказал Проценко на встрече президента России Владимира Путина с членами ЕР.

Он уточнил, что среди прочего речь идет об усилиях в лабораторной диагностике и развитии диагностический базы различных инфекционных заболеваний.

Ранее, 12 августа, Проценко сообщал, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось. По его словам, это связано с возросшим за полтора месяца числом людей, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

По состоянию на 20 августа уже свыше 43 млн россиян прошли вакцинацию от коронавируса.

В тот же день глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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