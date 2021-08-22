Шойгу призвал обеспечить заказами предприятия ОПК на годы вперед

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса должны быть обеспечены заказами на 5-10 лет вперед.

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса именно в гражданской сфере должны быть загружены хорошими, основательными контрактами на долгую перспективу. Здесь, конечно, надо смотреть, чтобы предприятия, особенно градообразующие предприятия могли бы иметь горизонт хотя бы 5, а лучше бы 10 лет — иметь долгосрочные контракты, иметь хорошую перспективу», — сказал он в ходе в ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия».

Ранее в этот день Сергей Шойгу отметил, что в армии РФ современное оружие составляет более 71%, исправность вооружения — практически 99%.

6 августа министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах — до 86%. По его словам, Российская армия — современная, мобильная, компактная и боеспособная. Так, Вооруженные силы РФ за первое полугодие этого года получили более 200 единиц вооружения и военной техники.

26 мая Владимир Путин заявил, что предприятия ОПК столкнулись с непростыми проблемами в период пандемии коронавируса, однако принятые меры позволили сохранить их ритмичную и устойчивую работу. Российский лидер указал на необходимость четко и в срок поставлять военную технику в российскую армию, уточнив, что прежде всего это касается техники для Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.