Очевидцы сообщили о взрыве газового баллона на рынке в Москве

На Хованском рынке в Москве предположительно взорвался газовый баллон. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает РЕН ТВ.

Судя по кадрам, которые публикуют Telegram-каналы, за хлопком последовало сильное возгорание.

На данный момент информация об инциденте уточняется.

Как сообщает телеканал, баллон мог взорваться на территории автосервиса, после чего пламя перекинулось на склад.

Ранее, 7 августа, хлопок газа произошел в одном из многоквартирных домов в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В результате произошедшего была частично разрушена стена в одной из квартир и обшивка в подъезде. Жители одного из подъездов дома были эвакуированы.