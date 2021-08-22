Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту «Борисполь»

Мэру Киева Виталию Кличко не позволили присутствовать на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в аэропорту «Борисполь». Об этом он написал в воскресенье, 22 августа, на своей странице в Facebook.

«Прибыл в аэропорт «Борисполь», где по протоколу мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду», — говорится в посте.

Кличко отметил, что подобный случай в его практике мэра — впервые.

О том, что канцлер ФРГ посетит Украину и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, стало известно 13 августа. По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, визит состоится 22 августа.

20 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и Меркель. В ходе пресс-конференции по итогам встречи с немецким политиком российский лидер попросил канцлера Германии во время ее визита на Украину оказать влияние на Киев и побудить его выполнять все обязательства в рамках Минских соглашений.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.