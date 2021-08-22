Один человек погиб и девять ранены при наезде такси на пешеходов в Гонконге

В Гонконге таксист наехал на людей на пешеходном переходе, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и девять пострадали. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает Skypost со ссылкой на местную полицию.

По словам гонконгских полицейских, среди пострадавших есть ребенок и беременная женщина. Четверо из девяти раненых находятся в критическом состоянии.

Правоохранители изучат технические особенности автомобиля, состояние водителя и ситуацию на дороге в момент аварии, добавил в полиции. Предположительно, таксист проехал на красный свет светофора.

Правоохранители отметили, что следов алкоголя и наркотиков в крови водителя такси не было.

4 апреля в результате столкновения грузовика с автобусом на востоке Китая погибли по меньшей мере 11 человек. Грузовик сбил разделительные ограждения и столкнулся с автобусом, после чего последний опрокинулся. При этом еще два ехавших позади грузовика автомобиля врезались в него.