В Китае рассказали о правилах поведения в гостях у россиян

Пользователь китайского портала Sohu рассказал, что у жителей России есть определенные правила поведения в гостях.

«Если вы идете в гости к русским, есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Например, стоит помнить о темах разговора, которые следует избегать, чтобы не разрушить дружбу», — отметил автор.

Он предупредил, что идти в гости нужно не с пустыми руками. Лучше всего приобрести подарок, например, цветы.

Кроме того, не стоит наносить внезапные визиты. По мнению пользователя, в России нужно договориться о встрече заранее, но не приходить слишком рано. Также не стоит ждать, что вам покажут дом, указывает он.

Автор рассказывает, что сборы обычно проходят за столом. Во время еды в гостях обычно обсуждают политические темы, семейные дела, а вот погоду в России обсуждать не любят.

Помимо этого, советуют не оставаться в гостях слишком долго, даже если хозяева просят остаться. При прощании россияне обычно только провожают гостей до дверей и машут рукой вслед — это их обычай, добавил пользователь.

В апреле американский ресторанный критик Ханна Голдфилд в беседе с изданием The New Yorker рассказала, какое впечатление на нее произвела русская кухня. Как отмечала Голдфилд, наибольшее впечатление на нее произвели пельмени, которые она сравнила с сотами. Она отметила, что пельмени отличаются необычным вкусом и формой.