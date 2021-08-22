Япония отказала в предоставлении информации о приплывшем за убежищем россиянине

В Японии отказались предоставить информацию о гражданине России, который самостоятельно приплыл в страну якобы для подачи прошения о предоставлении убежища. Об этом в воскресенье, 22 августа, заявило генеральное консульство России в Саппоро.

«Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Японская полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро, добавили в генконсульстве.

Кроме того, как указали в диппмиссии, японское управление безопасности на море также заявляет об отсутствии данных.

Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии объяснил невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также тем, что гражданство этого человека не подтверждено.

Генконсульство намеревается добиться информирования со стороны японских властей и провести встречу с россиянином, если будет подтверждена его принадлежность к России.

Сообщения о том, что гражданин России приплыл с российского острова Курильской гряды Кунашира на северный японский остров Хоккайдо якобы для подачи прошения о предоставлении убежища, появились ранее в тот же день.

Отмечалось, что расстояние между островами составляет около 20 км. Каким именно образом он плыл, не уточняется.

В посольстве России в Японии сообщили, что диппредставительство находится в тесном контакте с японскими компетентными органами для выяснения соответствующих обстоятельств.

В администрации Южно-Курильского городского округа сообщали, что три года назад россиянин поселился на Курилах в заброшенном доме. Уточнялось, что 17 августа мужчина исчез. В селе Дубовое думали, что он пропал. При осмотре его квартиры обнаружили плакаты Японии. Сообщалось также, что раньше мужчина жил на Урале, затем получил «дальневосточный гектар» на Кунашире. Мужчине 40 лет, он всегда был замкнутым и немногословным.