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Дядя убитой в Тюмени девочки скончался у стихийного мемориала

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В Тюмени около стихийного мемориала скончался дядя убитой девочки. Об этом в субботу, 21 августа, рассказала сестра погибшей.

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«Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. [Правоохранители] будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом», — приводит ее слова портал 72.ru.

Как отмечает портал, после обнаружения тела девочки дядя не мог поверить, что она мертва.

«Я не верю, что она мертва. В случившееся также не могут поверить ни папа, ни бабушка. Сейчас они дома. Сказал им сидеть тихо. Они ждут полицию», — говорил он корреспондентам.

Тело ребенка было найдено в четверг, 19 августа. В СК РФ подтвердили факт обнаружения, а позднее и подтвердили личность школьницы.

Расчлененное тело девочки нашли сотрудники автозаправочной станции. Они косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежал мертвый ребенок.

Как предположили волонтеры, тело могли подкинуть к участку 3–4 дня назад, после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

Волонтер, участвовавшая в поисках убитого ребенка, сообщила, что семья девочки является асоциальной. Члены семьи убитой злоупотребляют алкоголем, и даже в день, когда была обнаружена погибшая, отец был «с бодуна», отметила волонтер.

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