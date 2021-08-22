Иностранец пытался прорваться в посольство Великобритании в Москве

Правоохранительные органы задержали иностранного гражданина, пытавшегося проникнуть на территорию посольства Великобритании в Москве. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, накануне мужчина перебросил документы через забор, крича о том, чтобы ему помогли переселиться в новую страну.

Нарушителя доставили в отдел полиции. Им оказался гражданин Узбекистана. В настоящее время устанавливаются все детали инцидента.

1 июня сообщалось, что столичный Басманный районный суд заочно арестовал россиянку Ирину Белачеу, обвиняемую в нападении на посольство России на Украине. Как уточняло следствие, в марте 2016 года россиянка совместно с другими лицами приняла участие в антироссийской акции около дипведомства РФ на Украине.