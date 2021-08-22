В России началась разработка нового «самолета Судного дня»

Российская авиационная промышленность начала работу над новым «самолетом Судного дня» на замену Ил-80. Об этом сообщил в воскресенье, 22 августа, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство», — сказал Мантуров в интервью «Интерфаксу», отвечая на вопрос о разработке нового воздушного командного пункта на замену Ил-80.

Министр напомнил, что авиационная промышленность в России обладает возможностью выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения.

26 июля стало известно, что в Воронеже специалисты приступили к созданию новейшего самолета управления войсками на случай ядерной войны.

Тогда уточнялось, что Российская армия получит два таких самолета, но допускалось, что в перспективе Минобороны может заказать и третье воздушное судно.

Как сообщали «Известиям» источники в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ, проект нового «самолета Судного дня» Ил-96-400М находился лишь на стадии разработки. Собеседник указывал, что говорить о конкретных планах строительства летающего командного пункта на базе Ил-96-400М можно будет только после того, как самолет совершит первый полет.

Осенью 2020 года стало известно, что новые «самолеты Судного дня» перенесут с Ил-80 на Ил-96-400М. Отмечается, что дальность полета новых аппаратов увеличится в два раза по сравнению с предшественниками.

Название «самолеты Судного дня» воздушные пункты управления войсками получили в США. Американцы полагали, что именно их Россия задействует в случае ядерной войны для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. В США функции таких пунктов осуществляет E-4B на базе Boeing 747.