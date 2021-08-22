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Аэропорт Кабула закроют на 48 часов

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Аэропорт Кабула будет закрыт на 48 часов. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на Госдеп США.

Сообщается, что аэропорт закроют, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории.

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В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны.

19 августа президент США Джо Байден указал на трудности с эвакуацией местных жителей Афганистана, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране. Также он заявил, что надеется завершить эвакуацию американцев из Афганистана к 31 августа.

В этот же день глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек, готовых к эвакуации. По его словам, с 14 августа из столицы Афганистана уже были эвакуированы 7 тыс. человек.

17 августа международный аэропорт афганской столицы возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к наращиванию темпов эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки. По его словам, три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели. Он уточнил, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако Соединенные Штаты продолжают работать над обеспечением безопасности.

16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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