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Украинский депутат обвинил Зеленского в «превращении в диктатора»

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин на фоне введения новых санкций против оппозиционных СМИ раскритиковал деятельность президента Украины Владимира Зеленского.

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Так, Кузьмин указал на введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции против интернет-издания «Страна.ua», депутата Андрея Деркача а также блогера Анатолия Шария и членов его семьи. Он назвал это «какой-то дикостью».

«В общем, мы видим не просто наступление — удушение, уничтожение свободы слова, и мы видим, как действующая украинская власть становится диктаторской, а президент становится тем человеком, который узурпировал власть в Украине», — написал Кузьмин 22 августа на своей странице в Facebook.

Парламентарий также обратил внимание на то, что граждане Украины отдавали свой голос за Зеленского, надеясь на изменение политики предыдущего главы государства Петра Порошенко. Однако Зеленский не только повторил его политику, но и начал позволять себе совершать действия, о которых экс-президент «даже не мечтал».

«В общем, происходит что-то невообразимое. Представить, что в демократической стране, которой принято было считать Украину, может быть такое, никто не мог», — добавил Кузьмин.

20 августа СНБО Украины ввел санкции против ряда российских граждан, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также ряда украинцев, в частности внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Совет также ввел санкции против блогера и журналиста Анатолия Шария и главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы.

На следующий день стало известно, что сайт издания «Страна.ua» заблокировали на Украине.

Ранее, в феврале, Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой». С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

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