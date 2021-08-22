Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Центр имени Гамалеи сделал заготовки на случай обновления «Спутника V»
Мир
Два случая коронавируса зафиксировали в ПКР перед Играми в Токио
Мир
The Killers выступили в гримерке после отмены концерта из-за урагана в Нью-Йорке
Наука
В «Роскосмосе» сообщили о выводе на орбиту 34 спутников OneWeb
Происшествия
Дядя убитой в Тюмени девочки умер у стихийного мемориала
Мир
Трамп обвинил Байдена в преклонении колен перед талибами
Мир
Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме
Мир
В раде возмутились поздравлением США ко Дню независимости Украины
Мир
Землетрясение произошло неподалеку от Фукусимы
Сюжет:

Трамп обвинил Байдена в преклонении колен перед талибами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава Белого дома Джо Байден сдал все позиции в Афганистане радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ), тем самым преклонив колени перед ними. Об этом он заявил 22 августа на митинге своих сторонников в штате Алабама.

Они его теряют: рейтинг Байдена ушел в минус вместе с властями Афганистана
Как захват республики талибами отразится на внутренней политике США

«<…> Новый президент занял офис, упал на колени и сказал: заходите, забирайте всё, что у нас есть. Позор, самая унизительная вещь, которую мы когда-либо видели», — сказал политик. Трансляцию митинга вел телеканал CBS42.

Экс-президент напомнил, что имел контакты с главой политофиса «Талибана» Абдулом Гани Барадаром. Трамп якобы предупреждал его о «терроре» в случае, если талибы тронут американцев. По его словам, у него были «хорошие отношения» с представителями талибов.

Трамп также вспомнил о ходе переговоров по Афганистану. По словам бывшего главы Белого дома, верному ходу сделки помешал проигрыш на выборах президента США.

«Я им сказал, давайте к делу, для заключения соглашения есть условия. Они не согласились с первыми двумя, мы их крепко приложили, тогда они приняли условия. У них была пара условий, которые мы готовы были принять», — сказал Трамп о ходе переговоров.

Трамп неоднократно подвергал критике нынешнюю администрацию США за ситуацию в Афганистане. Ранее в этот день он назвал инициированный Байденом вывод войск из Афганистана капитуляцией. По его словам, нынешняя администрация оставила в Афганистане оборудование на $83 млрд, военные базы и дорогостоящее здание посольства.

Ранее, 20 августа, он заявил, что решение Байдена о выводе войск из Афганистана является «величайшей стратегической ошибкой».

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021