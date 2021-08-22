Трамп обвинил Байдена в преклонении колен перед талибами

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава Белого дома Джо Байден сдал все позиции в Афганистане радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ), тем самым преклонив колени перед ними. Об этом он заявил 22 августа на митинге своих сторонников в штате Алабама.

«<…> Новый президент занял офис, упал на колени и сказал: заходите, забирайте всё, что у нас есть. Позор, самая унизительная вещь, которую мы когда-либо видели», — сказал политик. Трансляцию митинга вел телеканал CBS42.

Экс-президент напомнил, что имел контакты с главой политофиса «Талибана» Абдулом Гани Барадаром. Трамп якобы предупреждал его о «терроре» в случае, если талибы тронут американцев. По его словам, у него были «хорошие отношения» с представителями талибов.

Трамп также вспомнил о ходе переговоров по Афганистану. По словам бывшего главы Белого дома, верному ходу сделки помешал проигрыш на выборах президента США.

«Я им сказал, давайте к делу, для заключения соглашения есть условия. Они не согласились с первыми двумя, мы их крепко приложили, тогда они приняли условия. У них была пара условий, которые мы готовы были принять», — сказал Трамп о ходе переговоров.

Трамп неоднократно подвергал критике нынешнюю администрацию США за ситуацию в Афганистане. Ранее в этот день он назвал инициированный Байденом вывод войск из Афганистана капитуляцией. По его словам, нынешняя администрация оставила в Афганистане оборудование на $83 млрд, военные базы и дорогостоящее здание посольства.

Ранее, 20 августа, он заявил, что решение Байдена о выводе войск из Афганистана является «величайшей стратегической ошибкой».

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.