Япония отказалась предоставить информацию о приплывшем за убежищем россиянине

Японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию о человеке, якобы приплывшем за убежищем с острова Кунашир на Хоккайдо и назвавшем себя россиянином. Об этом в воскресенье, 22 августа, говорится в заявлении генерального консульства России в Саппоро в Facebook.

«Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию. Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро», — отменили в генконсульстве.

При этом, как указали в диппмиссии, японское управление безопасности на море также заявляет об отсутствии данных.

Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии объяснил невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также тем, что гражданство этого человека не подтверждено.

«Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся», — добавляется в сообщении.

В генконсульстве заявили о намерении добиться соответствующего информирования со стороны японских властей и провести встречу с россиянином, если будет подтверждена его принадлежность к России.

Сообщения о том, что гражданин России приплыл с российского острова Курильской гряды Кунашира на северный японский остров Хоккайдо якобы для подачи прошения о предоставлении убежища, появились накануне.

Отмечалось, что расстояние между островами составляет около 20 км. Каким именно образом он плыл, не уточняется. Очевидец рассказал, что человек, заявивший, что якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо, выглядел сухим, когда впервые был замечен в поселке Накасибецу 19 августа.

В администрации Южно-Курильского городского округа сообщали, что три года назад россиянин поселился на Курилах в заброшенном доме. Уточнялось, что 17 августа мужчина исчез. В селе Дубовое думали, что он пропал. При осмотре его квартиры обнаружили плакаты Японии. Сообщалось также, что раньше мужчина жил на Урале, затем получил «дальневосточный гектар» на Кунашире. Мужчине 40 лет, он всегда был замкнутым и немногословным.

В посольстве России в Японии сообщили, что диппредставительство находится в тесном контакте с японскими компетентными органами для выяснения соответствующих обстоятельств.

Мужчину передали работникам эмиграционного бюро города Саппоро. Работники бюро должны будут изучить дело россиянина, после чего либо выдадут ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортируют на родину.