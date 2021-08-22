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В России за сутки зафиксировали 20 564 новых случая COVID-19

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В России за прошедшие сутки зафиксировано 20 564 новых случая коронавируса. Об этом воскресенье, 22 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Больше всего новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа отмечено в Москве (1661), Санкт-Петербурге (1481) и Московской области (1184).

Число смертей на фоне инфекции за последние сутки составило 762, выздоровели 15 414 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 747 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 176 044 летальных исхода, выздоровели 6 019 466 человек.

Накануне стало известно, что эксперты Минздрава России разрешили использование вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» для вакцинации лиц старше 60 лет.

Как сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко, в настоящий момент вакцина есть во всех российских регионах.

По состоянию на 20 августа уже свыше 43 млн россиян прошли вакцинацию от коронавируса.

В тот же день глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Он сообщал, что вакцины в избытке имеются во всех регионах, и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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