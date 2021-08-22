The Killers выступили в гримерке после отмены концерта из-за урагана в Нью-Йорке

Американская рок-группа The Killers выступила с импровизированным мини-концертом из гримерки после того, как их выступление в Нью-Йорке отменили из-за обрушившегося на город ливня и приближения урагана «Генри». Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает телеканал CNN.

Группа 21 августа должна была выступить в финальной части первого за все время пандемии полномасштабного концерта в мегаполисе под названием «Мы любим Нью-Йорк. Концерт возвращения» в Центральном парке, но незадолго до выхода на сцену в городе начался проливной дождь с грозой. Из-за этого мероприятие сначала приостановили, а затем закончили раньше времени.

Несмотря на это, коллектив решил порадовать зрителей и поклонников, исполнив один из своих хитов — песню Mr. Brightside, в гримерке. Кадры их выступления записали на телефон и передали в эфир.

В связи с отсутствием нужного оборудования музыканты сыграли композицию в необычном акустическом исполнении.

Накануне, спустя два с половиной часа после начала крупнейшего за несколько лет концерта, в Центральном парке началась гроза с резкими порывами ветра. Мероприятие пришлось прервать.

В тот же день губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде округов из-за надвигающегося с Атлантического океана урагана «Генри». Он подчеркнул, что стихия относится в первой категории мощности, что означает продолжительный ветер со скоростью около 128 км/ч.

В Сети уже появились видеоролики, на которых видно, как вызванные ураганом «Генри» ливни затопили Нью-Йорк. На кадрах показано, что улицы округа Уильямсберг в Бруклине превратились в полноводные реки. Машины едва могут продолжать движение в потоке воды, затопление грозит первым этажам зданий.