Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Нью-Йорк затопило из-за урагана «Генри»
Мир
Два случая коронавируса зафиксировали в ПКР перед Играми в Токио
Мир
Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана капитуляцией
Наука
В «Роскосмосе» сообщили о выводе на орбиту 34 спутников OneWeb
Происшествия
Дядя убитой в Тюмени девочки умер у стихийного мемориала
Мир
Трамп заявил о «вхождении» России в Афганистан
Мир
Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме
Мир
В раде возмутились поздравлением США ко Дню независимости Украины
Авто
Покупку полиса ОСАГО отвязали от обязательного техосмотра
Сюжет:

The Killers выступили в гримерке после отмены концерта из-за урагана в Нью-Йорке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская рок-группа The Killers выступила с импровизированным мини-концертом из гримерки после того, как их выступление в Нью-Йорке отменили из-за обрушившегося на город ливня и приближения урагана «Генри». Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает телеканал CNN.

Штормовое предубеждение: как изменят ураганы в США нефтяные цены
Стоимость черного золота может взлететь до $50 за баррель, но рост будет краткосрочным

Группа 21 августа должна была выступить в финальной части первого за все время пандемии полномасштабного концерта в мегаполисе под названием «Мы любим Нью-Йорк. Концерт возвращения» в Центральном парке, но незадолго до выхода на сцену в городе начался проливной дождь с грозой. Из-за этого мероприятие сначала приостановили, а затем закончили раньше времени.

Несмотря на это, коллектив решил порадовать зрителей и поклонников, исполнив один из своих хитов — песню Mr. Brightside, в гримерке. Кадры их выступления записали на телефон и передали в эфир.

В связи с отсутствием нужного оборудования музыканты сыграли композицию в необычном акустическом исполнении.

Накануне, спустя два с половиной часа после начала крупнейшего за несколько лет концерта, в Центральном парке началась гроза с резкими порывами ветра. Мероприятие пришлось прервать.

В тот же день губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде округов из-за надвигающегося с Атлантического океана урагана «Генри». Он подчеркнул, что стихия относится в первой категории мощности, что означает продолжительный ветер со скоростью около 128 км/ч.

В Сети уже появились видеоролики, на которых видно, как вызванные ураганом «Генри» ливни затопили Нью-Йорк. На кадрах показано, что улицы округа Уильямсберг в Бруклине превратились в полноводные реки. Машины едва могут продолжать движение в потоке воды, затопление грозит первым этажам зданий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021