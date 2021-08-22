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Названы недовольные уходом сотрудниц в декрет отрасли

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Наиболее болезненно выход сотрудницы в декрет воспринимают в банковской сфере, медицине, производстве, консалтинге, транспорте, логистике, госслужбе — в этих отраслях доля утвердительного ответа составила 70%. Такие данные в воскресенье, 22 августа, приводит «РИА Новости» со ссылкой на исследовательский центр сервиса по поиску вакансий Зарплата.ру.

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«Наиболее болезненно выход сотрудницы в декрет воспринимают в банковской сфере, медицине, производстве, консалтинге, транспорте, логистике, госслужбе — в этих отраслях доля утвердительного ответа составила 70%», — цитирует агентство результаты анализа.

Сообщается, что чаще всего с вопросами о будущем материнстве сталкивались соискательницы в возрасте 24-35 лет (73%).

При этом 31% участниц исследования признались, что соврали о своих планах работодателю и в результате все равно ушли в декрет, а 4% рассказали, что ушли в многолетний декрет, из которого не вернулись, рожая детей одного за другим.

Кроме того, 58% работающих женщин в возрасте 18-55 лет отметили, что им приходилось отвечать на вопросы о замужестве, будущем материнстве, детях, их болезнях во время собеседований.

В опросе приняли участие почти 2 тыс. работающих женщин из всех регионов страны.

Ранее, 17 апреля, Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не одобрила законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске до 10 дней для отцов новорожденных детей.

14 апреля стало известно, что депутат Госдумы Иван Сухарев также предложил по случаю рождения ребенка предоставлять отцам дополнительный оплачиваемый отпуск сроком на пять дней.

Адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко в беседе с «Известиями» поддержала эту инициативу. По ее словам, в законодательной сфере наблюдается дискриминация родителей мужского пола, с которой нужно бороться.

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