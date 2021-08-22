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В центре Москвы самокатчик сбил женщину

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В Москве в воскресенье, 22 августа, неизвестный на самокате сбил женщину. По информации «Известий», нарушитель с места происшествия скрылся.

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Наезд произошел на Новой Басманной улице. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося. О состоянии женщины пока ничего неизвестно.

Похожий случай произошел 9 августа. Тогда мужчина на самокате сбил ребенка в столичном музее-заповеднике «Коломенское». Пострадавшего госпитализировали.

Ранее, 17 июня, в МВД России сообщали о росте аварий с участием электросамокатов на 195% с начала года. По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, с января по май произошло 112 ДТП, в ходе которых два человека погибли, 119 пострадали.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя участившиеся трагические инциденты с электросамокатами, заявлял, что нужно подумать об отказе от этого вида транспорта.

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