Два случая коронавируса зафиксировали в ПКР перед Играми в Токио

Два положительных теста на коронавирус зафиксированы в команде Паралимпийского комитета России (ПКР) за два дня до начала Игр в Токио. Об этом сообщил в воскресенье, 22 августа, глава делегации команды, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

По его словам, все прибывшие в Токио члены делегации ПКР вначале сдали отрицательные тесты в аэропорту.

«При ежедневном скрининговом тестировании в Паралимпийской деревне у двух сотрудников нашей делегации — тренера и врача команды — на второй день были выявлены положительные тесты», — цитирует Рожкова ТАСС.

Он добавил, что оба заразившихся помещены на карантин в специальный обсерватор.

На 21 августа выявлено в общей сложности свыше сотни случаев заражения коронавирусной инфекцией среди задействованных в проведении Игр лиц. Наибольшее число заражений (67 случаев) обнаружено среди работников, нанятых для организации соревнований. Максимум суточного показателя был достигнут 18 августа, тогда зафиксировали 18 случаев заражения.

В четверг в Японии выявили 25 876 случаев заражения новым коронавирусом, пишет NHK. Таким образом, в стране третий день подряд обновился суточный антирекорд заражений инфекцией. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Токио (5405), где проводится Паралимпиада, и Осаке (2586).

17 августа премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назвал кризисной ситуацию с COVID-19 в стране, так как количество случаев коронавируса стремительно растет во всех регионах.

В тот же день правительство страны приняло решение расширить действие режима ЧС в связи с коронавирусом еще на семь префектур. Ограничения начнут действовать с 20 августа.

Власти также продлили до 12 сентября действие режима ЧС в шести префектурах, в том числе и в столице. Вдобавок к этому усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса введены еще в 10 префектурах до 12 сентября. Таким образом, общее число префектур, где будет действовать режим ЧС, составит 16.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539). Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в играх под флагом страны из-за ограничений WADA и CAS.

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