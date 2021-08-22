В Китае оценили решение Путина подарить Меркель букет цветов

Китайское издание Sohu сделало выводы о характере президента России Владимира Путина, который подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов перед двусторонними переговорами в Москве.

Российский лидер преподнес Меркель розовый букет из пионов и роз. По мнению журналистов, этот жест раскрывает его как твердого и вежливого человека.

Помимо этого в издании предположили, что Путину «присуща романтика», и назвали его поступок «джентльменским».

Журналисты сделали выводы, что высокий IQ российского лидера дополняется эмоциональным интеллектом.

Ангела Меркель посетила с визитом Москву накануне. Встреча политиков стала первой с начала пандемии коронавируса. Это последний ее визит в Россию в качестве канцлера ФРГ. В 2018 году она объявила, что в борьбе за пост канцлера участвовать больше не будет.

Российский лидер в начале встречи назвал Германию одним из основных партнеров России. В свою очередь, Меркель заявила, что считает правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия стран по ряду вопросов.

Последний раз Меркель посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года. Тогда в Сочи Путин перед переговорами подарил канцлеру букет из роз и фрезий.