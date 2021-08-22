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Ракета «Союз-2.1б» с 34 спутниками OneWeb стартовала с Байконура

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Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками OneWeb на борту стартовала с космодрома Байконур. Трансляция велась на официальном сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Есть контакт подъема. <…> Двигатель второй ступени работает нормально. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Полет нормальный», — следует из транслируемых переговоров.

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Позже глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что ракета «Союз-2.1б» отработала штатно в ходе запуска.

«Ракета отработала штатно. Первое включение разгонного блока зафиксировано в расчетное время», — написал он в своем Twitter.

В процессе запуска разгонный блок «Фрегат» со спутниками примерно спустя девять минут успешно отделился от третьей ступени ракеты.

Сообщается, что британские аппараты будут отделяться в несколько этапов.

Накануне Госкомиссия дала разрешение на запуск ракеты «Союз» с Байконура после двух переносов.

Изначально запуск спутников должен был состояться 20 августа, однако был перенесен на сутки из-за сбоя работы одного из клапанов наземного оборудования. Позже по просьбе заказчика пуск ракеты «Союз-2.1б» был отложен еще на одни сутки.

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