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Трамп заявил о «вхождении» России в Афганистан

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Россия «снова входит» в Афганистан, заявил бывший президент США Дональд Трамп 22 августа во время выступления перед сторонниками в штате Алабама.

Трансляцию митинга вел местный канал CBS42.

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«Спросите Россию. <...> Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане. Я слышал, что теперь они возвращаются», — сказал Трамп.

Также экс-лидер Соединенных Штатов добавил, что американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан.

«Мы должны войти, нам следует это сделать, когда будет правильно», — заявил политик на митинге своим сторонникам.

Иначе, по словам Трампа, в страну не вернутся 45 тыс. человек, готовых к эвакуации из Кабула. По его мнению, именно столько американцев сейчас находится в Афганистане.

Кроме того, экс-лидер США в очередной раз подчеркнул, что решение нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена о выводе войск «ужасающее».

Трамп также назвал мошенником ушедшего в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани.

20 августа Трамп заявлял, что решение Байдена вывести войска из Афганистана является «величайшей стратегической ошибкой».

18 августа бывший американский лидер сказал, что около 40 тыс. американцев, собирающихся покинуть Афганистан, могут оказаться в заложниках у движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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