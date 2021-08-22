Амур у Комсомольска-на-Амуре за сутки поднялся на 15 см

Уровень воды реки Амур у берегов Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае за сутки поднялся на 15 см, сообщила в воскресенье, 22 августа, пресс-служба регионального главка МЧС.

«У Комсомольска-на-Амуре вода поднялась на 15 см, до отметки 551 см. У города сохраняется прогноз достижения отметок 650–700 см до 26 августа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, у берегов Хабаровска уровень реки снизился на 1 см, до 606 см, таким образом перевалив за отметку «опасное явление» (600 см). С учетом прогнозируемых осадков ожидается дополнительный подъем уровня воды до отметки 650 см к 24–27 августа.

20 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал опасную паводковую ситуацию в Хабаровском крае. Это связано с интенсивными дождями. Синоптик допустил, что сложная ситуация в регионе может сохраниться и после 26 августа.

Днем ранее управление МЧС России по Хабаровскому краю сообщило, что уровень реки Амур у Хабаровска превысил отметку опасного явления. За сутки вода поднялась на 7 см, достигнув 602 см.